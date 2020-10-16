حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنّه شديد القلق على المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المريخ بمنزلي المال ويسلط الضوء على المال والأعمال وبعض الالتزامات وعليك ألا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم ببعض التشوش ويطالبك الفلك بألا تغامر أو تتورط في أقوال أو وعود غير مدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.