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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 15-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 15 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بإصراره على تحقيق أهدافه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يعدك بمكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك.. انطلق نحو أهدافك، لكن بحذر وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك جاذبية لدى الجنس الآخر، فقط لا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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