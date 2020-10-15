محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بنهائى أولمبياد الطفل المصرى 2020

هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الفائزين في نهائي أولمبياد الطفل المصري 2020، وحصول 11 منهم على مراكز أولى ومتقدمة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يهدف لإعداد وتأهيل اللاعبين وفوزهم بالبطولات التي يشاركون بها، وتمثل حافزًا قويًا في البدء بمرحلة جديدة، لاكتشاف مواهب أكثر داخل المجتمع، والعمل على رعايتهم، وتأهيلهم، وتدريبهم، وصقل موهبتهم، مشيرًا إلى أهمية المشروع في تشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة للاعبين الفائزين، مشيرًا إلى أنهم اثبتوا جدارتهم في منافسات القطاع بالقليوبية، وتمكن أشبال المحافظة من حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وفاز في نهائي أولمبياد الطفل المصري بالميداليات الذهبية والفضية على مستوى الجمهورية كل من اللاعب احمد محمد نصر الدين، الحاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية "الكاراتيه"، واللاعب محمد حاتم محمود، الحاصل على المركز الأول ميدالية ذهبية "التايكوندو"، واللاعبة منه الله أحمد رسلان، الحاصلة على المركز الثاني تنس الطاولة فردى بنات، واللاعب عمار عبدالسلام عبدالقادر الحاصل على المركز الثالث في الوثب الطويل "ألعاب القوى"، بالإضافة إلى حصول فريق كرة السلة على المركز الثالث ممثلا لنادي كفر الشيخ الرياضي.

وشملت تصفيات أولمبياد الطفل المصري 2020 محافظات "الغربية، كفرالشيخ، القليوبية"، للموسم الثاني وسط الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وارتداء الكمامات، والتي اقيمت على ملاعب كلاً من "نادى بنها الرياضي – مركز شباب مدينة بنها – مركز شباب كفر الجزار".

وأكد "محروس" أن المحافظة شهدت فوز فريق السلة بنين للألعاب الجماعية، وفريق تنس الطاولة بنين للألعاب الفردية بالإضافة إلى فوز فريق الكاراتيه والتايكوندو والجري 100م بنين، مشيرًا إلى أن أولمبياد الطفل المصري "نموذج محاكاة" للأولمبياد في صوره مصغرة.