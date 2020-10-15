على طريقة "100 وش".. استخراج شهادة وفاة لموظفة على قيد الحياة بالمنيا

تلاعب موظفان بأوراق رسمية على نهج مسلسل "100 وش" الذي تم عرضه رمضان الماضي، حيث قضت المحكمة التأديبية بالمنيا، بمجازاة مفتش صحة سابق بتوجيه إنذار له، ومجازاة كاتب صحة بالخصم 10 أيام، على خلفية واقعة استخراج شهادة وفاة لموظفة على قيد الحياة، للتهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ 60 ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية.

قال مصدر قانوني إن المحكمة قضت في القضية رقم 225 لسنة 5 ق بمجازاة مفتش صحة المنيا السابق الدكتور هاني إسحق شحاتة بالإنذار، ومجازاة كاتب الصحة بـ10 أيام جزاء.

وكانت النيابة الإدارية بالمنيا قد أحالت كلًا من: مفتش وكاتب الصحة للمحكمة التأديبية لاتهام الأول "مفتش الصحة" باعتماد بلاغ وفاة دون مناظرة الجثة، والثاني "كاتب الصحة" باعتماد تصريح الدفن وشهادة الوفاة، بدلًا من مفتش الصحة لموظفة لا تزال على قيد الحياة.

وكان مفتش صحة المنيا، الدكتور هاني إسحق شحاتة، قد تقدم في وقت سابق ببلاغ بنيابة بندر المنيا والنيابة الإدارية بالمنيا ضد كل من: "أ.ع. ع" ممرضة، وزوجها "ش. ش. ش" أخصائي تحاليل طبية حر لقيامهما بتزوير تقرير طبي إخطار بوفاتها وتقديمه لمكتب الصحة لاستصدار شهادة وفاة للموظفة رغم كونها على قيد الحياة فيما أتضح لجهات التحقيق أن الدافع وراء ذلك التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ 60 ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية بمبلغ 30 ألف جنيه والحصول على بوليصة تأمين القرض بمبلغ 100ألف جنيه.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في شهر فبراير الماضي، في القضية رقم 806 لسنة 2019، بالسجن المشدد 20 عاما لمشرفة تمريض، وأخصائي تحاليل طبية حر، لتزويرهما تقريرا طبيا لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة وذلك في عام 2018.

وكان شخص زعم أن زوجته توفيت أثناء سحب عينة أنسجة أورام من الكبد وأنها مصابة بسرطان بالمخ وثانويات بالكبد، وتقدم بتقرير طبي منسوب لأحد معامل مستشفيات المنيا، غير أن الصدفة لعبت دورها إذ شُوهدت الزوجة من زملاء العمل فأبلغوا مفتش الصحة، الدكتور هاني إسحق شحاته الذي تقدم في سبتمبر 2018 ببلاغ حمل رقم 10525 إداري قسم المنيا، ضد كلا من "ش- ش" أخصائي تحاليل، و"أ-ع" مشرفة تمريض، متهما الاثنين، بتزوير تقرير طبي ترتب عليه استصدار شهادة وفاة على خلاف الحقيقة.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها واستمعت إلى أقوال مفتش وكاتب الصحة وأمرت بضبط واحضار المتهمان، إذ تبين أن الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ 60 ألف جنيه، والاستيلاء على بوليصة تأمين ضمان سداد القرض، وتبديد عهد مخزنية لجهة العمل بمبلغ 30 ألف جنيه، وأحيلت الواقعة للجنايات برقم 806 لسنة 2019، ورقم 733 كلي جنوب المنيا لسنة 2019، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 20 عاما للمتهمين وإلزامهما بالمصاريف الإدارية.