فحص وعلاج 353 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تمكنت من فحص 353 ألف و814 مواطن، من خلال اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان وخاصة في المناطق النائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح المحافظ، أن أعمال المبادرة تهدف لتقديم الفحوصات الطبية لعلاج الأمراض المزمنة ولاكتشاف المبكر والاعتلال الكلوي، كما تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، للفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما، من المسجلين لدى قاعدة بيانات الخاصة بالمبادرة، بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 353 ألف و814 مواطن، وهم المستهدفين من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة حيث شملت "التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا".

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريق طبي بنطاق المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وكانت مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، وتم توقيع الكشف الطبي على 1909 حالة خلال يومي 12 – 13 أكتوبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.