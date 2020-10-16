حظك اليوم الجمعة 16-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتقن كل عمل يوكل إليه، ونادرا ما يصاب باليأس والإحباط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة خدمة "حظك اليوم" لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك أن تسترخي وتهتم بصحتك وتنظم جهودك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تشعر اليوم بالقلق وتساورك الشكوك وعليك ألا تتسرع في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.