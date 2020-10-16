في 8 نقاط.. تعرف على خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء كوبري على ترعة

تقدم وزارة الموارد المائية العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بينها إصدار التراخيص الخاصة للمشاريع ذات الطابع الخاص، ومنها الترخيص بإنشاء كوبري خاص.

"الوطن"، تستعرض في التقرير التالي خطوات الحصول على ترخيص لإنشاء كوبري خاص على ترعة أو مصرف.

1- يتم تقديم طلب إلى إدارة الري بغرض الموافقة على الترخيص بإنشاء كوبري.

2- يرفق بالطلب عدد من المستندات أهمها بيانات خاصة بطالب الترخيص تشمل بطاقة شخصية رقم قومي والحيازة الزراعية.

3- خريطة مساحية مقياس رسم 1 الى 2500 مبيناً عليها موقع الكوبري.

4- يوقع على الخريطة من قبل مهندس نقابي وأن يكون مستوفيا بالدمغة الهندسية وكذا صورة طبق الأصل من الخريطة المذكورة.

5- تقديم رسم تصميمي موقع عليه من مهندس نقابي ومقايسة تقديرية للكوبري المطلوب الترخيص له للنظر في اعتماده، وسيتم الإشراف على تنفيذه بمعرفة الإدارة المختصة وتطبق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

6- توريد رسم نظر قدرة عشرة جنيهات لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية.

7- توريد تأمين مؤقت في حدود 20% من العمل المطلوب الترخيص به.

8- يصدر القرار المناسب من المهندس مدير عام إدارة الري المختصة خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات والرسوم عاليه، وفي حالة الموافقة على تنفيذ الكوبري سيصبح من الأعمال التي تشرف عليها مصلحة الري طبقاً لأحكام قانون الري والصرف ولائحته التنفيذية.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التوسع الأفقي العديد من المشروعات وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الحالية، والعام الماضي نفذ قطاع التوسع الأفقي المسئول عن إنشاء الكباري العديد من المشروعات أهمها إنشاء 7 سدود و 5 جسور حماية و3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بـ275 مليون جنيه.

كما تم طرح العديد من المشروعات بالوجهين القبلى والبحرى تبلغ ميزانيتها 914 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع بالوجه القبلى والبحرى بقيمة 105 ملايين جنيه ومنها العمليات الخاصة، وإنشاء 2 كوبرى على مخر سيل شارونة.