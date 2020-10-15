5 أسرار عن فضيحة مروان يونس: تلقى 450 ألف دولار بمباركة "كلينتون"

باتت رسائل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حديث الساعة في العالم كله، وما بين الحين والآخر تكشف مفاجآت جديدة، آخرها ما كشفته عن مروان يونس، مستشار ائتلاف دعم مصر خلال الفترة بين 2016 إلى 2018.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع السرية عن ملف قضية "كلينتون" التي تتعلق برسائل البريد الإلكتروني، خلال فترة عملها داخل البيت الأبيض.

ونشرت جريدة "واشنطن بوست" تقريرا تحدث عن 65 مليون دولار أمريكي رُصدت لدعم التحول الديمقراطي في مصر، وبرز في هذا التقرير اسم مروان يونس، والدور الذي قام به تحت مسمى زيادة الوعي والديمقراطية في مصر.

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز 5 أسرار سربتها وثائق هيلاري كلينتون، فضحت مروان يونس، والتي جاءت كالتالي:

* بدأ مروان يونس في التخطيط للمرحلة الجديدة، تحت مسمى زيادة الوعي بالديمقراطية في البلاد، مقابل 420 ألف دولار حصل عليها.

* استمر مروان يونس في السعي لبناء ما سماه مرحلة جديدة من الديمقراطية، ونفذ مشروعه المشبوه عن طريق عمل فيديوهات وطباعة "تيشيرتات" توعوية بأهمية الديمقراطية.

* مروان يونس خاطب الجانب الأمريكي بأن التمويل ليس كافيًا لاستكمال مشروعه المزعوم، وأرسل رسائل بريدية للمطالبة، كشفت عنها وثائق كلينتون، يطالب فيها بزيادة المبالغ.

* العلاقة بين مروان والجانب الأمريكي كانت وطيدة، لدرجة أن الرد على زيادة التمويل جاء سريعًا بالقبول وأن الأموال اللازمة "دون ذكر مبلغ محدد" سترسل بشكل تدريجي.

* خاطبت هيلارى كلينتون بنفسها في رسالة تبدو ودية وجهتها إلى مروان يونس، وقالت فيها: "مبروك يا مروان.. سوف نستكمل بناء الديمقراطية".

وثائق كلينتون تستمر في تسريب الفضائح

وتستمر الفضائح التي تحدثها تسريبات إيميلات هيلاري كلينتون التي باتت حديث الساعة في العالم كله، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر رفع السرية عن ملف قضية "كلينتون" التي تتعلق برسائل البريد الإلكتروني، خلال فترة عملها داخل البيت الأبيض.