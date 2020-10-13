آخر أخبار مصر.. تذاكر مترو مجانية لكبار السن ووظائف للخريجين بـ4 بنوك

تظل الأخبار الخدمية على رأس ما يبحث عنه المواطنون باستمرار، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

إعادة فتح باب استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي

أعلنت محافظة القاهرة إعادة فتح باب استنزال الأراضي الزراعية "تالف الأطيان" من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة لمدة شهرين بدءًا من أول شهر أكتوبر الحالي وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

بدء صرف تذاكر السكة الحديد والمترو مجانا لكبار السن

بدأت شركة مترو الأنفاق، اليوم، صرف تذاكر قطارات مترو الأنفاق لكبار السن لمن هم فوق الـ70 عاما مجانًا، وسيتم صرف التذاكر بتخفيض 50% لمن هم فوق 60 سنة، بموجب بطاقة الرقم القومي، ولا يشمل القرار صرف تذاكر مخفضة لأقارب المسن.

استقرار أسعار منتجات الألبان

تستعد مصانع منتجات الألبان لاستقبال العام الدراسي الجديد بتقديم عروض وتخفيضات تصل إلى 15% للاستفادة من زيادة الطلب، وسط استقرار فى الأسعار ووفرة المعروض، إذ يتراوح سعر الجبن البراميلى بين 48 إلى 52 جنيهًا، والجبن الإسطنبولى من 48 إلى 52 جنيهًا، والثلاجة من 48 إلى 52 جنيهًا.

طرح كراسات شروط الوحدات الصناعية في 7 محافظات

طرحت وزارة التجارة والصناعة اليوم، كراسات الشروط الخاصة بالتقديم على الوحدات الصناعية، التي أنشأتها الدولة في عدد من المحافظات هي الإسكندرية، والبحر الأحمر، وبني سويف، والغربية، والأقصر، بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء)، ويستمر سحب الكراسات حتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل، ويتم التقديم بالطلبات حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل.

تخفيضات تصل لـ35% على رحلات مصر للطيران

طرحت شركة مصر للطيران، تخفيضات بين القاهرة، وجدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم بالمملكة العربية السعودية بنسبة 35% على درجة رجال الأعمال، و25% على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر حتى 5 نوفمبر 2020، على أن يبدأ السفر قبل 1 ديسمبر 2020.

وظائف خالية للخريجين في 4 بنوك كبرى

أعلنت 4 بنوك كبرى عاملة بالقطاع المصرفي وظائف خالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها، وإدارة أعمال، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وما يعادلها، وحقوق وهندسة الحاسبات، على ألا تتجاوز أعمار المتقدمين 28 عامًا.

والبنوك هي الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وSAIB، والتي تعلن عن فرص عمل لديها في الوقت الراهن، بحسب مواقعها الإلكترونية.

طقس الغد شديد الحرارة على جنوب الصعيد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تحديد موعد إجازة المولد النبوي

وفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من المقرر أن يحل علينا ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 29 أكتوبر الحالي، والذي يوافق 12 من ربيع الأول.

الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020، عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق، إذ يمكنك الحصول على النتيجة عبر الرابط من هنــــــــــــا.