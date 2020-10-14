آخر أخبار مصر.. منحة المسنين وبدء صرف تذاكر المترو مجانا لكبار السن

على مدار اليوم تشهد الساحة العديد من الأخبار والموضوعات التي يبحث عنها المصريون عبر الإنترنت، لذا تقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

الحصة الأولى للطلاب عن الوقاية من كورونا

صرحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، بأنه من الممكن استغلال الحصة الأولى للطلاب خلال اليوم الدراسي، لشرح كل ما يخص طرق عدوى والتعامل والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل زيادة الوعي لدى الطلاب حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

المترو يبدأ تفعيل قرار الركوب المجاني لكبار السن

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بدء تطبيق قرار صرف تذاكر وسائل النقل مجانًا لكبار السن، ومنها استقلال قطارات مترو الأنفاق لمن هم فوق الـ70 عامًا، وذلك بعد وصول الصيغة النهائية للقرار.

وأوضح أنه يمكن لكبار السن الذهاب إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات بأصل البطاقة الشخصية وصورة منها وتكون سارية، وسيتمّ استخراج اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر وبعدد 180 رحلة، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض الـ50% لمن هم فوق 60 عامًا لم يصل بعد.

"التضامن" تصرف منحة 100 جنيه لكبار السن

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" بنحو 100 جنيه في شهر أكتوبر، لكبار السن فقط، والتي يستفيد منها حوالي 409 آلاف مواطن.

وفاة الفنان القدير محمود ياسين

توفى الفنان القدير محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأعلن خبر الوفاة الكاتب عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

الرئيس عبدالفتاح السيسي يصدق على أسماء المعينين بالشيوخ

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أسماء المعينين في مجلس الشيوخ، وجاءت الأسماء كالآتي:

- محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات "DMC".

- الفنان يحيى الفخراني.

- هدى جمال عبدالناصر، ابنة الرئيس جمال عبدالناصر، والأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي.

- سامح عاشور، نقيب المحامين السابق.

- محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن".

ولمزيد من التفاصيل حول المعينين يمكن الاطلاع من هنـــا.

رسائل هيلاري كلينتون تشعل العالم

أدى تسريب رسائل عبر البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون في الولايات المتحدة والتي كانت تدير البلاد لفترة طويلة من وراء منصبها كوزيرة للخارجية خلال الفترة من 2009 حتى 2013، إلى إثارة جدل كبير على المستوى العالمي.

وكشفت التسريبات الجديدة عن مصالح مشتركة جمعت الثلاثي "الإخوان" و"قطر" و"الديمقراطيين"، بدأت مع ترتيبات ما عُرف بـ"الربيع العربي"، ثم المساعدة فى الإطاحة بعدد من الأنظمة العربية، وصولاً لأحداث العنف في ما بعد 2011 في العديد من البلدان العربية والتي مهَّدت الطريق للإسلاميين، أو في قول أكثر دقة مهدت الطريق لـ"الجماعة الإرهابية".