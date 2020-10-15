وزير التعليم: تدريس مادة الدين لكل المراحل ولا محذوفات بالمنهج

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريس مادة التربية الدينية لكل مراحل التعليم المختلفة، في العام الدراسي الجديد، ولا يوجد محذوفات في المنهج كما يردد البعض، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرارات رسمية من الوزارة، بحذف بعض المناهج من المواد الدراسية ومنها التربية الدينية واللغة العربية، موضحا أن ما يكتب عن المحذوفات عار تماما عن الصحة.

وزير التعليم: نعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد وسط جائحة كورونا

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الوزارة تعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد، وسط ظروف جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها سيناريوهات عدة، سيتم تنفيذها حال حدوث أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، موضحا أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة لكل ما يستجد عن فيروس كورونا.

شوقي: تعقيم المدارس.. ووجود أدوات التعقيم داخل كل مدرسة للوقاية من تفشي فيروس كورونا

وأكد وزير التعليم أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية نفذت كل الإجراءات الأحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيكون بداخل كل مدرسة أدوات تعقيم، مشددا على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بكل مدرسة، بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، وأثناء التواجد في فناء المدرسة.

وزير التعليم: نتعامل مع أي وضع للخروج بالعام الدراسي الجديد لبر الأمان

وأضاف شوقي إلى أنه لا يوجد نية على الإطلاق بتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة ستتعامل مع أى وضع، للخروج بالعام الدراسي الجديد لبر الأمان، موضحا أن الجميع داخل ديوان عام الوزارة يأمل في إنجاح العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي وعدم وجود أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية بالمدارس، موضحاً أن هناك حضورا وغيابا لجميع الطلاب بالمدارس، وأن مجموعات التقوية بالمدارس اختيارية وليست إجبارية على التلاميذ.