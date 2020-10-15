تعليم شمال سيناء تنشر خطة العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة

نشرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، خطة العمل وتوزيع الحصص الأسبوعية على طلاب المراحل "الابتدائية والإعدادية والثانوية".

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم، أن المدارس سوف تعمل من يوم السبت، حيث أن الصف الأول الثانوي سوف توزع عليه أيام السبت والأثنين، والأربعاء، والصف الثانى الثانوي الأحد والثلاثاء والخميس، والصف الثالث الثانوى يومي الأحد والأربعاء.

مؤكدًا أن جميع المعلمين في المدارس مشتركين بالخطة، على أن يقوم مدير المدرسة بإعداد الجدول المدرسي بحسب إمكانيات وإرسال صورة منها لمدير الإدارة التعليمية الخاصة به.

وأشار "رضوان " إلى أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على صحة الجميع طلاب ومعلمين، وأن القنوات التعليمية سوف تكون شريكًا أساسيًا في شرح جميع دروس المناهج المقررة من خلال مواعيد منتظمة، على أن تكون الحصص المخصصة بالمدارس تطبيق ومناقشة وتقييم لما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.

فيما نشرت المدارس الثانوية الخطة الأسبوعية لها من خلال جداول توضيحية بالمواد الدراسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والرياضيات والكمياء والأحياء، والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والتطبيقات رياضيات، وعلم النفس والجتماع والنشاط، بالحصص ومدة كل حصة للمرحلة طوال الأسبوع، على أن يتم تقسيم كل فصل إلى مجموعتين ولا يزيد مجموع الفصل الواحد عن ما بين "20 الى 25 طالبا"، بحسب إمكانيات كل مدرسة، وأن يكون هناك راحة لمدة 15 دقيقة ما بين الأربع حصص الأولى والثلاث حصص الأخيرة، ولا يزيد طابور الصباح عن 15 دقيقة.

كما تم التنبيه على حضور جميع العاملين بالمدرسة قبل الدوام الدراسى وحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتسجيل ومراقبة سلوك التلاميذ وعمليات الحضور والغياب وتسجلها بكل دقة ورفعها للادارة التعليمية مع تقييم وضع التلاميذ الدراسي والصحى بشكل يومي، وعلى مشرفي المدارس ضرورة التأكد من هوية الزائرين، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة.

والتشديد على تفعيل دور أمين الكهرباء والماء، وعلى جميع المدارس الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة والتنبيه بضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لحين سير العملية التعليمية سواء للمعلمين أو الطلاب.