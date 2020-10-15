محافظ أسيوط يقرر إلغاء الإجازات الاستثنائية بالمحليات ومديريات الخدمات

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1219 لسنة 2020، بعودة جميع العاملين والموظفين الحاصلين على إجازات استثنائية إلى مقر عملهم، اعتبارا من السبت المقبل، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020، بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية.

وقال محافظ أسيوط، إن القرار يشمل جميع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز؛ والمدن والأحياء والمديريات الخدمية التابعة للمحافظة، على أن تلتزم جميع الجهات باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية كافة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة ارتداء جميع العاملين للكمامات بمقر العمل، ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدونها، وتلتزم الجهات كافة بتقديم جميع خدماتها للمواطنين، بالأسلوب الذي يحقق التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية كافة، على أن يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى الجهات المختصة التنفيذ.