مع بدء العد التنازلي لسباق "النواب".. هدوء بأطفيح رغم المنافسة الشرسة

مع اقتراب العد التنازلى لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، بدأ مرشحو الأحزاب في مركز أطفيح عقد اجتماعات متواصلة مع أحزابهم لتسكين مناديب المرشحين داخل لجان الاقتراع، وهو ما انعكس على زيارات مكوكية للمرشحين لقرى ونجوع المركز.

وبالرغم من المنافسة الشرسة التى تشهدها دائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة بانتخابات النظام الفردى لمجلس النواب القادم، ويحدد لها مقعد واحد، ساهم فى إشعال حدة المنافسة بالدائرة، إلا أن الدعاية الانتخابية لم تسجل أي حالة اعتداء واحدة من جانب أنصار المرشحين، بحسب أحد المرشحين رفض ذكر اسمه لـ" الوطن".

وجدير بالذكر أن هذه الدائرة تضم 13 مترشحا، منهم مرشحان لحزب حماة الوطن وهما خالد عبد الفتاح أبو سريع أبو الخير وشهرته خالد أبو سريع، وأحمد شعبان عبدالرازق محمد وشهرته أحمد الفار، ومرشح واحد لحزب مستقبل وهو شحاته عبدالحافظ محمد أبو زيد وشهرته شحاتة أبوزيد.

وتشتعل المنافسة بين أقوى 5 مرشحين منهم شحاتة أبوزيد مرشح حزب مستقبل وطن وقاسم فرج أبو زيد فرج، وشهرته الشيخ قاسم وهو النائب الحالى للدائرة ومحمد فوزى عبدالحفيظ إبراهيم وشهرته محمد كاسب مستقل، وفارس محمد عبدالباقى على عمران وشهرته الدكتور فارس عمران مستقل، وأحمد محمد أحمد منصور وشهرته أحمد منصور المحامى مستقل.

ويُغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 18 أكتوبر الجاري، على يجرى اقتراع المصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر، وتعلن النتيجة 1 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويتنافس 3965 مرشحا على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.