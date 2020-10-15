لمنع انتشار كورونا.. قرار بمنع دخول جامعة عين شمس بدون ارتداء الكمامة

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة، وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتباراً من 17 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن القرار يطبق على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بها، والإدارات والوحدات المختلفة، وكل الطلاب بكل الكليات والمعاهد.

وكلف المتيني، إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض القرار الأمر للعمداء بتوقيع عقوبات فى حالة مخالفة التعليمات وهى الإنذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

آداب عين شمس تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

ومن جانبه، تابع مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس الاستعدادات المكثفة لبدء العام الدراسي الجديد، والتي تتضمن إجراء بعض التجديدات بإنشاءات الكلية، والإنتهاء من أعمال الصيانة للمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة والتأكد من سلامة وصيانة الأدوات الدراسية ومصادر التهوية وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة والشاملة والبسيطة وصيانة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة المعامل.

وشدد الدكتور مصطفى مرتضى على ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس، وتقليل احتمالات الإصابة به، من خلال تطبيق جميع قواعد السلامة الصحية، وكذلك تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار الفيروس، والتي تتضمن توفيرغرف للعزل الطبي في حالة تواجد أي حالة طارئة تحتاج إلى الإسعاف السريع قبل نقلها إلى مستشفيات الجامعة.

كما ألزم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين بارتداء الكمامة، وتطهير وتعقيم قاعات الدراسة بعد كل محاضرة، وتوزيع الساعات الدراسية على مدار اليوم بحيث لا تزيد مدة المحاضرة الواحدة عن ساعة ونصف، بالإضافة لزيادة عدد "السكاشن" لتقليل عدد الطلاب بالسكشن الواحد، وأيضا توفير الإستعدادات لمواصلة الدراسة إلكترونيًا وعن بعد في حالة صدور قرارات جديدة من إدارة الجامعة تصب في مصلحة جميع أفراد العملية التعليمية.

وأكد مرتضى، أن الكلية تولي اهتماما خاصًا بالطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة وطلاب مركز الإبصارالإلكتروني، حيث تقوم بتقديم الدعم الأكاديمي والعلمي لهم من خلال التواصل المباشر معهم ومع أولياء الأمور لتقديم أفضل خدمة تعليمية وللرد على جميع استفساراتهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الإنتهاء من إعلان الجداول الدراسية لكل أقسام الكلية لجميع الفرق والمستويات وتم نشرها على الصفحة الرسمية للكلية على موقع "فيس بوك"، وكذلك إعلان أسماء الطلاب الجدد المقبولين بأقسام الكلية المختلفة.