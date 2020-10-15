جهاز المشروعات: "تراثنا" حظي باهتمام كبير بسبب تشريف القيادة السياسية

قال الدكتور سمير عبدالحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض تراثنا والمقام حاليا بأرض المعارض في التجمع الخامس قد أكسبه زخما وشهرة كبرى بعد افتتاح الرئيس له.

وأضاف "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت والمذاع على فضائية "DMC"، أن جميع محافظات مصر تشارك في ذلك المعرض بجميع المنتجات المصنوعة يدويا، ولكل محافظة موروث ثقافي وتراث تم توضيحه في معرض تراثنا 2020.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل، وتم مده حتى يوم السبت المقبل.