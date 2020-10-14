"مريم" عن لقاء انتصار السيسي في معرض تراثنا: شجعتنا وفاكرانا من 2018

زيارة تفقدية قامت بها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، حيث عبَّرت عن سعادتها بالمعرض الذي يعبر عن "ميراثنا الحضاري وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم".

حرصت قرينة الرئيس على الحديث مع العناصر المشاركة في المعرض، وكذلك بعض فتيات فريق أوركسترا النور والأمل المتواجد في المعرض.

مريم النجدي، الفتاة العشرينية، أحد أفراد أوركسترا النور والأمل، تروي لـ"الوطن"، أنها التقت السيدة انتصار السيسي، اليوم خلال زيارتها لمعرض تراثنا، حيث تشارك "مريم"، ضمن الفريق المشارك للعزف في حفل افتتاح المعرض.

جلسة قصيرة بين السيدة انتصار السيسي، وفتيات النور والأمل، إذ حرصت قرينة الرئيس على الاستماع لعزفهن، وأبدت إعجابها بالمقطوعات المعزوفة من الفريق، "الرئيس السيسي كان مبسوط مننا خلال زيارته في أول أيام المعرض"، حسب مريم.

حوار قصير دار بين مريم وقرينة الرئيس، حيث حرصت على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفتيات، "وقالت إنها فاكرانا من أول لقاء بيننا في 2018"، كما عبَّرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بلقاء الفتيات، "وقالت أنتو مشرفين مصر".