أبناء الشهداء من خريجي الشرطة للرئيس: هنحمي بلدنا مع جيشنا وقائدنا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدمت الأكاديمية للرئيس السيسي 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن من خريجي العام الحالي.

ووجه أبناء الشهداء كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي: "تمام يافندم إحنا أبناء الشهداء ضباط وأفراد، إحنا بنكمل المسيرة واخترنا الطريق الصعب، كل واحد فينا اختار يقول لوالده الشهيد أنا هكمل يا والدي علشان بلدي لازم تفرح بابنك، حقيقي إنت مش معايا النهاردة في أسعد أيام حياتي ولكن صبري إنك حاسس وهتكون فرحان لأنه دمك اللي سال على الأرض دي وأنت بتحميها ابنك هيكمل بعدك علشان يفضل يحميها مع جيشنا وقائدنا البطل اللي بيحافظ عليها".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.