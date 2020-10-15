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محمود مسلم

مبيعات الوحدات التجارية بمشروع "أويا تاورز" العاصمة الجديدة في مرحلة ما قبل الطرح تفوق التوقعات

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الوطن
06:18 م | الخميس 15 أكتوبر 2020
مشروع "أويا تاورز" العاصمة الجديدة

مشروع "أويا تاورز" العاصمة الجديدة

بعد تعاقد شركة <<ايدچ القابضة>> مع “SJS” الشركة المالكة لـ TIVOLI DOME لإدارة المنطقة التجارية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة OIA TOWERS

حققت الشركة ارقام تفوق التوقعات من الوحدات التجارية في مرحلة ما قبل طرح المشروع وذلك الإقبال بسبب حرص الشركة على التعاون مع اكبر الشركات التي تضيف قيمة استثمارية للمشروع من خلال وجود علامات تُجارية عالمية تضمن للعملاء تحقيق اعلى عائد إيجاري على المدى القصير بمجرد استلام للوحدة .

علاوة على ذلك تعاون الشركة مع شركة YBA بإدارة المهندس ياسر البلتاجي لتصميم المشروع وشركة SIAC لتنفيذ المشروع استنادًا على نجاحهم المُبهر في تنفيذ أبراج العلمين الجديدة .

ومن الجدير بالذكر أن موقع المشروع الاستراتيجي في منطقة DOWNTOWN يُمثل الضلع الثالث لنجاح المشروع حيث انه ينفرد بڤيو پانورامي على النهر الأخضر مباشرة ومحور بن زايد امام فندق الماسة ويتوسط ٤ طرق رئيسية،خلفه حي الوزارات وعلى بُعد دقيقتين من الكنيسة الكتدرائية والبرج الأيقوني.

اتصل على: 19427

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