"الاتصالات": 45 ألفا سجلوا للاستفادة من تدريبات "مهارة تك"

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد الشباب الذين سجلوا بيناتهم عبر منصة "مهارة تك" للاستفادة من برامج التدريب التي تقدمها بلغ أكثر من 45 ألف شخص، منهم 1000 استفادوا من خدمة الترجمة بلغة الإشارة.

وذكرت الوزارة، أن البرامج تضمنت أيضًا موادًا تدريبية على المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً في هذا النوع من الأعمال، والتي يتم تحديدها من التقارير رُبع السنوية لهذه المنصات.

و"مهارة تك" هى منصة تعليمية يتم تقديمها والإشراف عليها من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات، حيث تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، وتم إنتاج المحتوى المقدم من خلال المنصة داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات ودعم المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين، لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.

وتتيح المنصة فرصة الاشتراك فى الدورات التى يتم تقديمها عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني للمبادرة "مهارة تك" maharatech.gov.eg للبدء في الاستفادة من الدورات التدريبية الجديدة، ويصل عدد المجالات التى يمكن دراستها إلى 12 تخصصًا، حيث تتيح المنصة عددًا من الدورات التدريبية "أون لاين" منها:

- تعلم HTML &CSS.

- مقدمة في تأمين الشبكات.

- تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية.

- أساسيات لغة البايثون.

- التعليم العميق التطبيقي.

- مقدمة إلى قواعد البيانات.

- React JS.

- أبرز المجالات المتاحة دراستها على منصة مهارة تك.

- اختبار وتوكيد البرمجيات.

- العمل الحر.

- تصميم المحتوى التعليمي.

- الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

- إنترنت الأشياء.

- تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة.

- تطوير تطبيقات المحمول.

- البلوك تشين.

- البرمجيات مفتوحة المصدر.

- الأمن السيبراني.

- تطوير الواجهات الأمامية.