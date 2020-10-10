الاتصالات: تجهيز معامل للإبداع وتوفير 10 آلاف فرصة تدريب للشباب

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعاون بين شركة هواوي العالمية والشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، في تجهيز معمل إبداع تكنولوجي متطور للحوسبة وتحليل البيانات في مجمع ابداع قصر السلطان حسين كامل.

وقالت مصادر بالوزارة، إن هناك تعاون قائم بالفعل بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوي العالمية لتدريب 10 آلاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمي؛ حيث تم تدريب نحو 3000 متدرب من محافظات مصر المختلفة، على المستوى المتقدم من تلك البرامج من خلال التدريب الحي التفاعلي.

وحصل 1000 متدرب منهم، على شهادات دولية في مجالات التحول الرقمي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المتدربين من الشباب على المستويات المتقدمة من خلال التدريب التفاعلي الحي، قبل نهاية العام الحالي إلى ما يزيد عن 5 آلاف متدرب.

كما تم الانتهاء من تدريب واعتماد اكثر من 300 مدرب موزعين على المحافظات المختلفة، وفي شتى مجالات التحول الرقمي، وذلك بالإضافة الى الانتهاء من تدريب واختبار نحو 8000 متدرب أون لاين.

وكان الدكتور عمور طلعت وزير الاتصالات، أعلن فى وقت سابق، عن دور وزارة الاتصالات فى تطوير عدد من المباني التاريخية، وإعادتها إلى سابق رونقها، وإقامة مراكز للإبداع الرقمى وريادة الأعمال به، مشيدا بهذه المشروعات التى تشبه تجربة مدينتى باريس وبرشلونة.

وقال "طلعت": "ما أروع أن يمتزج عبق التاريخ ببريق التكنولوجيا، أن يلتئم التراث بوهج العلم، حيث قمت بزيارة قصر السلطان حسين كامل (المعروف بقصر السلطانة ملك) فى مصر الجديدة الذى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترميمه وإعادته إلى سابق رونقه وإقامة مركز للإبداع الرقمى وريادة الأعمال به".

وشاهدت هذه التجربة فى مدينتى باريس وبرشلونة، وأعجبت بها، حيث تُرمم بعض المبانى ذات القيمة التاريخية ويعاد توظيفها على نحو يتيح للمواطنين دخولها والاستمتاع بروعة تصميمها مع الحفاظ الكامل على زخارفها ومحتوياتها.