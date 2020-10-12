الاتصالات: أكثر من 135 ألف مواطن يستخدمون منصة مصر الرقمية

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة مصر الرقمية، هي نتاج مجهود السنوات الماضية، ليكون كل شىء بشكل رقمي وإلكتروني بعيدا عن أي تدخل من عنصر بشري.

وأضاف "العطار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المنصة تقدم عدة خدمات في الوقت الحالي، وهناك إقبال شديد أكثر من 135 ألف مستخدم على المنصة، ويوجد أكثر من 120 ألف معاملة أغلبها للتموين، وبالتالي يمكن الحصول على خدمة التموين من مصر الرقمية بدون التوجه لمكاتب التموين وبدون أي عناء على المواطن، وتستطيع تقديم كل خدمات التموين.

وتابع أن من ضمن الخدمات التي يتم وضعها أيضا التوثيق، وهو جزء من الشهر العقاري، لتوفير تعب المواطنين الخاص بالمستندات أو توثيق المستندات أو غيرها، ويتم تقديمها أونلاين، وبعد الانتهاء من كل شىء إلكترونيًا يذهب للشهر العقاري من أجل عمل البصمة الإلكترونية.

وأشار إلى أن هناك خدمات جديدة سيتم تقديمها، تبلغ حوالي 38 خدمة نهاية العام، مؤكدا أن المنصة تستهدف الوصول إلى 72 خدمة بنهاية العام الجاري، "نبحث عن الخدمات التي عليها إقبال كبير من قبل المواطنين في الفترة الحالية، عشان نوفر على الناس تعبها".

وأردف "العطار": "رصدنا العديد من الظواهر والشكاوى والمقترحات المختلفة خلال الفترة الماضية، كانت هناك صعوبة في البداية في إدخال رقم المصنع وهو الرقم الموجود في بطاقة الرقم القومي، وإدخال الاسم الأول للأم، أيضا المواطن كان يدخل الاسم بالكامل، وكان يضع هجاء مختلفا، كل تلك المشاكل كانت تقل، الظاهرة الغريبة حاليا كل مستخدم حينما يدخل على المنظومة يعيد التسجيل كأنه يدخل للمرة الأولى، ولكن يتم مناشدة المواطنين من أجل حل تلك الأزمة".

وأوضح أن المنظومة تم تشغيلها بصورة تجريبية في الوقت الحالي، لافتا إلى أن البوابة تقدم 34 خدمة في الوقت الحالي من خلال 16 جهة مختلفة، ومواقع تبادلية، ليكون هناك تبادل في حالة حدوث عطل في الإنترنت أو مشكلة في أي شىء تقني، لتكون هناك أعلى نسبة إتاحة على مستوى اليوم.