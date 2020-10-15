دعاية مرشح بالدقهلية تخفي لافتة إرشادية للمرور.. و"فارس": باعتذر

علق مرشح في دائرة مركز المنصورة لافتة دعاية خاصة به على لافتة إرشادية للمرور تشير إلى الاتجاهات عند كوبري سندوب العلوي بمحافظة الدقهلية، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين بعد أن اختفت الاتجاهات خلفها.

وغطت لافتة المرشح أشرف فارس، والتي تحمل اسمه وصورته ورمزه الانتخابي على لافتة إرشادية تشير إلى المتجه إلى دمياط، والطريق إلى الزقازيق، ما تسبب في اختفاء الاتجاهات تحتها.

"مقاول الفراشة اللي علقاها في المكان ده، وأنا آسف، أنا باعتذر".. هكذا عبر المرشح أشرف فارس، المرشح عند دائرة مركز المنصورة، عن اعتذاره عما بدر من المقاول.

وقال المرشح لـ"الوطن"، إن مقاول الفراشة المتعاقد معه هو الذي علقها في هذا المكان وليس أحد من المنافسين، أو أي شخص آخر، مضيفًا "فور علمي بالواقعة طلبت منه أن ينزلها فورًا، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة، وأي خطأ أنا أتحمله، وهو خطأ وأنا أعترف به".

وكتب المرشح اعتذارًا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب به: "أكيد لابد أن أعتذر للجميع مع أنها غلطة الراجل بتاع الفراشة، أعتذر للجميع، وعندما علمت تم إزالتها فورًا، وآسف للجميع".

وأكد هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة، أنه فور علمه بوجود اللافتة، أرسل العاملين برئاسة مركز المنصورة لإزالة اللافتة فورًا، مشددًا "لن نسمح أبدا بأي تجاوز في دعاية المرشحين".

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب محمد متولي "مجلس المدينة شال كل الدعايات اللي كانت موجودة بسب هذا الصورة"، وذكر عبد الرزاق أحمد "لست من المؤيدين، ولكن احترمتك جدًا على تفهم الخطأ، وثقافة الاعتذار شيمة العظماء، والتصحيح العاجل للأمر، خالص تحياتي وتقديري وربنا يوفقك".

ويتنافس في الدقهلية 351 مرشحًا على المقاعد الفردية، والمخصص لها 21 مقعدًا، موزعة على 10 دوائر انتخابية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعد في القائمة، وتقع ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزع على 6 محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة، ويتنافس بها قائمتان هما القائمة الوطنين من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين.