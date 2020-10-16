مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-10-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الجمعة 16 أكتوبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:56

أذان المغرب 05:23

أذان العشاء 06:41

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:36

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:00

أذان المغرب 05:28

أذان العشاء 06:46

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:40

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 04:31

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:58

أذان المغرب 05:25

أذان العشاء 06:41

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:29

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:57

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء 06:39