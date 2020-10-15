تحقيق التباعد الاجتماعي.. أبرز إجراءات الجامعات تجنبا للإصابة بكورونا

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، بدءاً من السبت المقبل، استقبال الطلاب الجدد والقدامى، الملتحقين بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة انتشار كورونا فيروس كورونا، التزاماً بالقرارات الوقائية التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي حول هذا الشأن.

تستعرض "الوطن"، أبرز الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد الإجتماعي، بدءأ من العام الدراسي الجديد، تجنباً الإصابة بكورونا المستجد.

- التأكد من المحافظة على التباعد مسافة مترين بين الأشخاص في جميع المناطق المشتركة، ومناطق خدمة المتعاملين، والمناطق الأخرى المشابهة التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من الطلبة والكوادر والزوار.

- تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، أي إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، شريطة ارتداء جميع من في الصف للكمامات.

- التأكد من عدم ازدحام دورات المياه عبر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها في الوقت ذاته.

- التشجيع على استخدام المناطق الخارجية، للتعليم في الهواء الطلق إذا أمكن، فمن شأن ذلك أن يحاد من انتقال العدوى كما يتيح المجال للمحافظة على التباعد الجسدي بين الطلبة والكوادر التعليمية.

تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض

- عدم استخدام الأدوات الموجودة في الخارج إلا في حال كانت تخضع للتنظيف والتعقيم المناسب بعد كل استخدام من مجموعات الطلبة، وعلى ألا تستخدمها أكثر من مجموعة واحدة في كل مرة.

- تنظيم استخدام أعضاء الكادر الجامعي لغرف أعضاء هيئة التدريس والمكاتب وقاعة تناول الطعام، بحيث يتم دخولهم وخروجهم على دفعات بينها فواصل زمنية، وذلك للحد من الكثافة في هذه الأماكن.

- تخصيص غرفة عزل منفصلة عن غرفة التمريض، ووضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، مع وضع إجراءات للتطهير وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وزارة الصحة والسكان.

- فتح قاعات تناول الطعام للاستخدام الفردي، وذلك لتناول الطعام والشراب فقط، مع الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين، وألا يسمح بإقامة البوفيهات أو أي شكل آخر من التجمعات.

- يسمح باستخدام الخزائن طالما يتم الإلتزام بشروط التباعد الجسدي، وبشرط أن تكون كل خزانة مخصصة لطالب واحد فقط، بحيث يستخدمها الطلبة بالتناوب وألا يتشاركونها أبدا.

- وضع علامات مرئية واضحة على الأرض للدلالة على مسافات التباعد الآمنة.

- يجب في محطات تقديم القهوة الحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين وتجنب الوقوف في طوابير، وألا يسمح بوجود برادات المياه.

- وضع علامات على الأرض في جميع المصاعد تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي، وعلى مستخدمي المصاعد الإلتزام بهذه العلامات.

- التشجيع على الدفع بالطرق الإلكترونية، علماً بأن الدفع النقدي مازال مقبولا.

-استخدام آلات بيع الطعام والمطابخ والمقاصف التي تقدم الأطعمة والمشروبات المغلفة مسبقاً بشرط اتباع الإرشادات المتعلقة بهذا المجال.

- استخدام آواني الطعام ذات الاستخدام الواحد، والتطهير المتكرر لآلات البيع والأغراض الموجودة في المطابخ والمقاصف، والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات.