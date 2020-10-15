تجديد ندب هيثم الحاج علي رئيسا لهيئة الكتاب

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا وزاريًا بتجديد الثقة لندب الدكتور هيثم الحاج على، لعام جديد آخر.

وتولى الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب منصبه منذ الأول من ديسمبر عام 2015، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في الفترة من 27 نوفمبر 2016 حتى 23 أبريل 2017.

من ناحية أخرى، تستعد هيئة الكتاب واتحاد الناشرين لمعرض المنصورة للكتاب يوم 20 أكتوبر الجاري، ومن بعده معرض الأوبرا الأول للكتاب فى بداية شهر نوفمبر المقبل.

ويقام معرض المنصورة على مساحة 1050 مترًا بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد كورنيش النيل، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، ومنها المشروع القومى للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لقصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للثقافة.

وفى سياق متصل، أجرت الهيئة قرعة الناشرين اليوم، بمقر الهيئة، لتحديد وتسكين دور النشر المشاركة فى المعرض فى أجواء من الشفافية والحيادية التامة، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الثقافة قد حققت نجاحًا ملحوظًا فى معرض الإسكندرية للكتاب الذي أقيمت فعالياته من يوم 1 إلى يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري.

يُشار إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أصدرت في سبتمبر الماضي قرارًا بتجديد الثقة فى الدكتور هشام عزمى فى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ الذي كان يتولى المنصب بداية من شهر أبريل عام 2019.