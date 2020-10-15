رئيس شركة سيمنز: مصر ستكون مركزا لخدمات الطاقة في أفريقيا

قال جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، إن حديثه الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان رائعا للغاية وبصحبة وزير الكهرباء، وتم خلال اللقاء الحديث عما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لتقديم قدر كبير من الطاقة لمصر، كما تم الحديث عن أطر التعاون لتصدير الطاقة النظيفة والمستدامة لدول أخرى حول مصر.

وأضاف "كايسر"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن المشروعات في مجال الطاقة الأخيرة ستعمل على تصدير الطاقة لدول يصل تعداد سكانها لـ400 مليون مواطن، كما يسعى الرئيس إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحا أن الشركة تقدر تعاونها والعودة مرة أخرى إلى مصر، كما تم الوفاء بالوعود التي قدمتها الشركة منها علاج 50 ألف مواطن في مصر.

وأكد أنه تم افتتاح عيادات ومركز خدمات يعمل على تدريب الشباب في الصيانة ومشروعات الطاقة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مع استخدام مصر ومنطقة السويس كمركز رئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعل مصر مركزا لخدمات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن مركز التدريب سيوفر فرص عمل متخصصة للغاية للشباب المصري بالتعاون مع الحكومة الألمانية وشركة سيمنز، وتم تطوير المناهج ووضع محاكاة ثلاثية الأبعاد ومحاكاة متطورة لتطوير مهارات المتدربين.

وتابع: "نستغل أكثر من 60% من تلك المشروعات للشركات المصرية التي لها باع طويل في مجال الطاقة خاصة شركتين ساعدت سيمنز في بناء تلك المشروعات، وتلك الشراكة متطورة ونتطلع لبناء مستشفيات سويا لتطوير البنية التحتية في مجال الصحة بمصر، وهناك الكثير من خطط واسعة النطاق للوصول إلى دول أفريقية وأخرى في الشرق الأوسط، كما يتم تعزيز مشروعات الطاقة ونقلها عبر مصر".

وواصل قائلا: "هناك العديد من مشروعات الطاقة التي ستستمر حتى 2025 وهي خطة كبرى سيتم فيها نقل الطاقة إلى أفريقيا والسودان وربما إثيوبيا حتى لا يتسنى لهم الحديث حول سد النهضة، وسنساعد مصر في نقل الطاقة والكهرباء أيضا إلى العراق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى جلب عملات صعبة عبر تصدير الطاقة للخارج".