رئيس شركة سيمنز: لدينا طموحات لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية للمواطنين

قال جو كايسر، رئيس شركة سيمنز العالمية، إن العراق لديه فرص جيده لبناء محطات، والربط بين الدولتين، يعظم من فوائد إنتاج وتوريد الطاقة، وفي حال عزمت الحكومة العراقية على بناء محطات للطاقة، فهو أمر من شأنه تقوية نقل الطاقة والعمل سويا مع مصر، في التصدير بذلك المجال.

وأضاف "كايسر"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الشركة ممتنة لاختيار مصر لافتتاح مركز الطاقة في العاصمة الإدارية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه ينتظر الأفضل من جانبنا، موضحا أن مركز الطاقة، الذي سيتم إنشاءه في العاصمة الإدارية، ولدينا تطلعات وطموحات، لتحسين وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لذلك البلد، ووعدنا بتقديم وتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأكد أن السيسي، دائما يطلب ويتطلع إلى الأفضل، في كل المشروعات التي نتعاون بها، وهو ما سيشعر به المواطنون على مجال حياتهم من تحسين لجودة الحياة، مشيرا إلى أن اولويات الشركة، تعتمد على استمرار التشغيل والمساعدة في أعمال الموردين، حيث أن الحكومة المصرية، أنجزت خطوات كبيرة في التنمية الاقتصادية.

وتابع: "نعمل على تطوير مزيد من الخدمات مع الدول المختلفة منها التحول الرقمي، وقدمنا العديد من المبادرات لمواجهة جائحة كورونا وطورنا اختبار للكشف عن الفيروس خلال 15 دقيقة، وأثبت نجاحه بنسبة 96%، وفخورون بأننا نجحنا في ذلك المشروع الذي سيغير من آلية التعامل مع ذلك الوباء ويوفر السلامة لمن يتجول في أنحاء البلاد".

وفند: "بدأنا بالفعل في الانتاج على مستوى العالم، وحصلنا على الاعتماد من الاتحاد الأوروبي القطاع الصحي وسيتم توزيعه في جميع أنحاء أوروبا كما سيتم تصديره إلى الولايات المتحدة ومن ثم سينتقل على مستوى العالم".