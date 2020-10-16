خلل في "تويتر" يصيب أغلب المستخدمين حول العالم: "لا يمكنك التغريد"

أصيب موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بخلل مساء أمس الخميس، مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.

ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "Downdetector" الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما، أن أكبر عدد من البلاغات حول تعطل "تويتر" تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

واشتكى نحو 60%، من المستخدمين من وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث 27% عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق "تويتر" في نظام التشغيل "آي أو إس" و12% اشتكوا على عمل المموقع في "أندرويد"، وعاني المستخدمون من صعوبات في كتابة التغريدات والتصفح عبر الموقع بشكل عام، ولم تصدر إدارة المنصة أي بيان بشأن العطل.