"تويتر": أغلقنا أكثر من 86 ألف حساب بسبب التحريض على العنف في 2019

قال جورج سلامة، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية في "تويتر"، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن إدارة المنصة أضافت خاصية جديدة لها وما زالت مستمرة في العمل عليها، تضيف بموجبها معلومات عن الهاشتاجات الموجودة في التريندات.

وأضاف سلامة، خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "فمثلًا الأهلي كان تريند، ومكتوب تحته إنه طالع مع لاعبه محمود عبدالمنعم كهربا، يعني أننا نضيف معلومات إضافية تساعد المستخدمين على فهم سبب وجود الهاشتاجات في التريند".

وتابع، أن المنصة تصدر تقرير الشفافية كل 6 أشهر، ففي النصف الأخير من عام 2019 أغلقت المنصة أكثر من 86 ألف حساب يحرض على الإرهاب والعنف.

وشدد سلامة، على أن تويتر سيظل منصة مفتوحة للجميع يمكنهم متابعة كل الأخبار من خلاله، متابعًا: "هنقدر نتابع أخبار محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وأخبار الزمالك لما ياخد الدوري قريب".