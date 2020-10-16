جامعة أسيوط تجمل المبنى الإداري استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقدت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال المرحلة الأولى لتشجير وتزيين المبنى الإداري ومدخله، والمنطقة المحيطة به بالنباتات المزهرة، في حضور الدكتور فاروق عبدالقوى المستشار البيئي لرئيس الجامعة، وعدد من المهندسين والمشرفين بالإدارة العامة للحدائق بالجامعة وإدارة المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأوضحت "غانم"، أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء وأثر ذلك في التخفيف من الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء، فضلاً عن تحسين المظهر الجمالي للمبنى الإداري.

ومن جانبه أشار الدكتور فاروق عبد القوي، إلى التنسيق مع إدارة الحدائق بالجامعة لوضع 8 أصيص في الساحة الخارجية للمبنى الإداري لنباتات "فنكا روزا وسنكيزيا، وفيكاس، وجهنمية، وشمعدان"، والتي تضفى جوا جماليا وصحيا ببهو المبنى الإداري والمنطقة المحيطة به، مؤكدًا على استمرار الحملة في عدد من المناطق الأخرى بالحرم الجامعي.

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أكد أن هذا العام تضمن استعدادًا خاصًا واستثنائيًا لتيسير تطبيق نظام التعليم الهجين على الطلاب والأساتذة، وهو النظام الذي من المقرر تطبيقه هذا العام بمختلف الجامعات المصرية والذي يدمج بين التعليم الحضوري بالكليات والحضور الإلكتروني للطلاب عبر المنصات التعليمية المختصة، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمنع التكدس في المؤسسات التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب مع مراعاة مراجعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، والتي تتضمن التزام الأفراد بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات الأيدي ومتابعة أعمال تطهير القاعات الدراسية والأسطح.