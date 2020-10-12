نائب "هيئة البترول" السابق: سوريا وليبيا ستنضمان إلى "غاز شرق المتوسط"

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن العلاقة بين قطاع البترول وشركة إيني الإيطالي ناجحة جدًا، قبل أن تنجح الشركة في اكتشاف حقل ظهر والحقول الأخرى، التي كان آخرها امتداد حقل نورس الجديد، ووصول احتياطي منطقة نورس إلى ماي يوازي 4 تريليونات قدم مكعب.

وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اكسترا نيوز"، أن التعامل مع شركة إيني الإيطالي قديم الأزل وبدأ في أواخر الخمسينيات من القرن السابق وكُللت بنجاحات منقطعة النظير، وهي أعلى إنتاجية بالنسبة إلى الزيت الخام وأعلى إنتاجية بالنسبة إلى الغاز الطبيعي بمصر.

وتابع: "هنا نستطيع القول إن ارتباط مصر مع إيطاليا بشكل عام زاد بشكل كبير جدًا من الناحية السياسية وعلى مستوى الطاقة حيث أصبحت جزءً من منتدى شرق المتوسط وبالتالي فإن العلاقات بين البلدين توطدت على المستوى الاقتصادي وذلك بسبب علاقة قطاع البترول المصري بشركة إيني الإيطالية".

وأردف: "هي نجاحات متواصلة ومنقطعة النظير ونأمل في المزيد بالقريب العاجل، واستطاعت مصر أن تكون مركزًا عالميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول لأنها مؤهلة لذلك بما لديها من بنية تحتية عظمية وتعتبر من أعظم إمكانيات البنية التحتية الموجودة في منطقة شرق المتوسط".

وأوضح، ان مصر تمتلك محطتي الإسالة في شرق المتوسط في إدكو ودمياط، كما أنها تمتلك بنية تحتية ضخمة تتمثل في شبكة متفرعة من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب، وصل أطوالها إلى ما يوازي 8000 كم، حيث تؤدي هذه الشبكات إلى توافر الغاز شرقًا وغربًا ما منح مصر مركزية كبيرة جدًا في المنطقة.

وأشار، إلى أن دولتي سوريا وليبيا ستنضمان إلى منظمة غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى تأمل في إقامة علاقات تجارية مع دول شرق المتوسط من ناحية الحصول على الغاز حتى يكون لها الأولوية في استغلال جزء من إنتاج غاز شرق المتوسط وتوصيله إلى أوروبا.