أعلى شراء في "الأهلي".. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16-10-2020

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط سعر الريال السعودي، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت وفق آخر تعاملات قبل الجمعة 16 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.