مستعينًا بمترجم إشارات.. مرشح يعقد مؤتمرا للصم والبكم في بني سويف

عقد وليد البكري سليم، المرشح الفردي في انتخابات مجلس النواب، عن حزب المؤتمر بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف، مساء أمس الخميس، مؤتمرا لأصحاب الهمم من الصم والبكم، استعان خلاله بمترجم إشارات.

وقال المرشح، خلال المؤتمر: "ذوي الهمم على رأس أولويات برنامجنا الانتخابي، فهم أصحاب حق ولهم حقوق علينا، وسنسعى إلى حل أي مشكلة تواجههم ونقف خلفهم لدعمهم سواء وفقنا في الانتخابات أو لم نوفق"، مضيفا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، وهو شيء جيد للغاية من القيادة السياسية.

واشتعلت المنافسة بالدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم "مركز وبندر بني سويف، وبني سويف الجديدة، "، والتي خُصص لها مقعدين، يتنافس عليهما 24 مرشحا.

وشهدت المعركة الانتخابية بالدائرة عدة مسيرات للمرشحين، بالسيارات، في محاولة للوصول إلى كافة قرى دوائرهم، وكسب تأييد الناخبين في الدائرة.

واتسمت غالبية المسيرات، بتشغيل الأغاني الوطنية، وأخرى كتبت وسجلت للمرشحين من خلال مكبرات الصوت، التي استعانت بها المسيرات.

كما كثف باقي المرشحين من جولاتهم الانتخابية ولقاءاتهم بالمواطنين في الدائرة؛ لكسب مزيد من التأييد.

وخٌصص لمحافظة بني سويف، 16 مقعدا بمجلس النواب، منهم 8 بالقائمة المغلقة، و8 بالنظام الفردي، بعد تقسيم المحافظة لـ4 دوائر فردية، الأولى مقرها مركز شرطة بني سويف، وتضم "مركز وبندر بني سويف، وبني سويف الجديدة" ومخصص لها "مقعدين"، يتنافس عليهما 24 مرشحا، والثانية مقرها مركز شرطة ناصر وتضم "مركزي ناصر والواسطي"، وخصص لها "مقعدين"، يتنافس عليهما 32 مرشحا، والثالثة مقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم "مركز ومدينة إهناسيا"، وخصص لها "مقعد واحد"، يتنافس عليه 7 مرشحين، والرابعة مقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز "ببا والفشن وسمسطا"، وخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليهم 28 مرشحا.