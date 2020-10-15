بكري من مؤتمر القائمة الوطنية في بني سويف: "من يختلف على الوطن خائن"

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، إن الوطن بالنسبة لنا هو البيت والشرف والعرض والحياة، نختلف ونتبارى ونتحاور داخله، نختلف مع النظام أو نؤيده، لكننا لا نختلف على الوطن، ومن يختلف عليه هم الخونة والعملاء الذين لا يعرفون قيمة مصر ولا قيمة هذا الوطن الذي يضرب بجذوره في عمق التاريخ، فنحن أمة متماسكة نسعى إلى المزيد من الترابط خاصة عندما يستهدف الوطن.

وتابع: "منذ عام 2011 ووطننا مستهدف تحت هدف الشرق الأوسط الجديد والذي يسعى لتفتيت الوطن العربي إلى أعراق وطوائف ومذاهب، وبالتالي مشاكل وأزمات فينقسم الوطن، ويظهر ذلك من خلال حروب الجيل الرابع والتي تستهدف العقول واللعب على أوتار التفرقة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقدته القائمة الوطنية من أجل مصر بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف مساء الاربعاء، بحضور الألاف من المواطنين، بمشاركة النائب علي بدر وعبدالله مبروك ومنى عبدالله وسهام بشاي، مرشحي القائمة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الدين.

وأضاف "كانت تحاك ضد الدولة المصرية مؤامرة منذ عام 2011 برعاية أمريكية وبأيدي جماعة الإخوان الإرهابية، ودول وحكومات، لولا قواتنا الباسلة القوات المسلحة وعلى رأسها في ذلك الوقت مدير المخابرات الفريق عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على وقوف الشعب المصري بكل طوائفه خلف القيادة السياسية وجيشها وشرطتها العظماء، الذين تصدوا ومستمرين فى التصدى لكل من تسول له نفسه نشر الفوضى وزعزعة استقرار بلدنا الغالية، والجميع لاحظ وشاهد كلما استقرت مصر ووقفت على أقدامها يحاولون وقفنا إلا أننا نملك قيادة سياسية قادرة على صد كل ذلك.

وقال مصطفى بكري: "الرئيس السيسي يوميا يحقق إنجازات على أرض الواقع ومشاريع قومية كبرى، وبلدنا فى تقدم مستمر تحت قيادة رئيس لا يمل ولا يكل عن العمل وبناء مصر الحديثة، ذلك القائد الذى يواجه تحديات كبيرة ويحارب فى كل الإتجاهات، خونة بالخارج متمثلة في دول وحكومات تريد النيل من مصر، وفساد منذ سنوات ببعض مؤسسات الدولة وخاصة المحليات، فالرىيس لا يهمه الا مصلحة الوطن والمواطن المصري.