وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان 5 مساجد بمحافظة السويس اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الجمعة، 5 مساجد بالمحافظة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن المساجد الخمسة، هي: (المصطفى بمدينة الملك عبدالله في حي عتاقة، وحسن أبوشكيو، بكبريت، المطار في حي الجناين، والمدينة المنورة بحي فيصل، والمدينة المنورة بمدينة عدلي منصور في حي عتاقة، والدكتور أيمن هلال بالعبور في حي الأربعين).

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل، وعمارتها، ومشاركة لأبناء محافظة السويس في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات الدعوة بالسويس، على هامش زيارته للمحافظة، وافتتاح المساجد الخمسة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة السويس، بمناسبة العيد القومي لها، في إطار خطة الوزارة، للتواصل المستمر مع جميع القيادات الدعوية، بمختلف محافظات الجمهورية.