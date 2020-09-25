الدفاع المدني ينقذ رضيع أُغلق عليه باب الشقة بالفيوم

لحظات من الرعب والقلق عاشتها أسرة الطفل الرضيع "سليم" بعدما أُغلق باب الشقة "المصفح" على الطفل وهو بمفرده داخل الشقة، فيما نسي والداه مفاتيحهما داخل الشقة ولم يتمكنا من الدخول إليه، فتعالى صراخ الطفل الذي شعر بالخوف بمفرده داخل الشقة، ولم يتمكن من فتح باب الشقة لوالديه.

لم يجد والد "سليم" حلًا سوى الإتصال بالنجدة خصوصًا أنّ باب الشقة مصفح، ولن يتم فتحه إلا بالمفتاح الخاص به، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم إنقاذ الطفل فورًا وفتح باب الشقة من الداخل للسماح لوالدي الطفل بالدخول.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغ للنجدة من أسرة طفل احتُجز داخل شقتهم بمنطقة منشأة عبد الله خلف معهد الصفوة الأزهري، بمفرده وغلُق عليه باب الشقة المصفح وفشلت أسرته في فتح الباب.على الفور انتقل فريق من الحماية المدنية بقيادة المقدم محمد عسل، والمقدم رمضان عبد الرحمن، إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ الطفل "سليم" يبلغ من العمر عام ونصف خرج برفقة أسرته عقب صلاة الجمعة لشراء بعض مستلزمات المنزل من السوق، وعندما عادوا صعدوا إلى شقتهم بالدور الثالث، فوضعت الأم طفلها في سريره بعدما نام وتركت باب الشقة مفتوحًا ونزلت إلى زوجها لتساعده في حمل مستلزمات المنزل من السيارة، ولكن الهواء أغلق باب الشقة، وعندما حاولت فتح الباب اكتشفت أنها تركت مفاتيحها بجانب طفلها داخل الشقة

وهرعت الأم مسرعة إلى زوجها لتأخذ مفاتيحه من أجل فتح باب الشقة والاطمئنان على طفلهما إلا أنّها فوجئت بأنّ زوجها قد ترك مفاتيحه داخل الشقة قبل نزوله لأداء صلاة الجمعة، فما كان منهما إلا أن إتصلا بالنجدة التي أرسلت لهما قوات الحماية المدنية على الفور، وتمكنوا من تحرير الطفل، وفتح باب الشقة لأسرته دون حدوث أي خسائر.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.