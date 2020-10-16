"داخل عيادة".. القبض على مدرس لانتحاله صفة طبيب مخ وأعصاب بمطوبس

ألقت قوات الشرطة بمركز مطوبس، التابع لمحافظة كفر الشيخ، القبض على مدرس؛ لانتحاله صفة طبيب، وممارسته مهنة الطب داخل عيادة بالمركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة مشتركة، بين إدارة العلاج الحر بإدارة مطوبس الصحية، ومجلس المدينة، في حضور قوة شرطية، من ضبط مدرس تاريخ، يقيم في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لاتهامه بانتحال صفة طبيب، وإدارة عيادة طبية بدون ترخيص، بإحدى قرى مركز مطوبس.

وقاد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة ضمت الدكتور ياسر بديوي، مدير إدارة العلاج الحر، بإدارة المركز الصحية، والدكتور هيثم جودة، والدكتورة سميحة مطر، والدكتورة أماني علي الدين، المفتشين بنفس إدارة العلاج الحر، وإيمان النحراوي، نائب رئيس المركز، للمرور على المنشآت الطبية، وضبط المخالفين.

وبالمرور على إحدى العيادات الطبية، بقرية معدية رشيد، في نطاق مركز مطوبس، جرى ضبط أحد الأشخاص، يدير عيادة طبية بدون ترخيص، ويزاول مهنة الطب، منتحلا صفة طبيب، وتبين من خلال الإجراءات الإدارية، بمعرفة رجال الحملة أنه يعمل مدرس تاريخ، بإدارة رشيد التعليمية، في محافظة البحيرة.

واستعان رجال الحملة بالمقدم مروان البنا، نائب مأمور مركز شرطة مطوبس، الذي وجه بإرسال قوة من الشرطة تابعة لنقطة شرطة الجزيرة الخضراء، التي تتبعها قرية معدية رشيد، وجرى ضبط المدرس، وبحيازته داخل العيادة سماعة طبيب، وسرير للكشف، وأدوات العلاج بالحجامة، وأوراق خاصة بتدوين العلاج، كما أن العيادة عليها لافتة تحمل اسم طبيب مخ وأعصاب، مختلف عن اسم المدرس.

وجرى اقتياد المدرس إلى مركز شرطة مطوبس، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط، قرر أن العيادة ملك الطبيب صاحب اللافتة، والعيادة تعمل منذ 4 أيام فقط، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حينها كإثبات حالة، خلال مزاولته مهنة الطب.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6765 لسنة 2020 إداري مركز شرطة مطوبس، للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.