تسليم 20 ألف جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الثانوي في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إجراءات تسليم 20 ألف و399 جهاز تابلت تعليمي، لمسئولى الإدارات التعليمية الـ13، تحت إشراف مسؤولي المخازن والأمن بمديرية التربية والتعليم، تمهيدا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي، ضمن منظومة التعليم الجديد، وطبقا للتعليمات الوزارية الواردة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتشكيل لجنة في كل مدرسة لإنجاز مهمة التسليم والتسجيل علي الحكومة الإلكترونية للطلاب، علي أن يتأكد الأخصائيون بالمدارس من صلاحية الجهاز والاطمئنان على تفعيله قبل تسليمه للطلاب، وعدم تسليم أي جهاز يوجد به مشكلة.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتباع إجراءات التسليم، التي تمت خلال العامين الماضيين، والواردة بالكتاب الدوري من الوزارة، تحت مسئولية مدير المدرسة واللجنة المشكلة لهذا الغرض، مع الالتزام بتلك التعليمات بكل دقة، علاوة على التواصل المباشر بين مسؤولي الإحصاء في المدارس الثانوية، والإدارات التعليمية لتسجيل بيانات الطلاب بصفة دورية علي النافذة الخاصة بكل مؤسسة تعليمية، على الحكومة الإلكترونية.

واستعدت 2210 مدرسة، تضم 43228 معلما، و850739 طالباً، للعام الدراسي، ويجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالبا، وتنظيم المقاعد وتباعد التلاميذ، وفق تعليمات وزارة الصحه، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس.

وتجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع استخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.