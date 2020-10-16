لكسب ثقة الناخبين.. مرشحو المنوفية يعقدون ملتقيات توظيف للشباب

يواصل مرشحو مجلس النواب في محافظة المنوفية، محاولتهم لكسب ثقة الناخبين من خلال العديد من المشروعات والخدمات المقدمة لأهالي الدائرة.

أعلن عادل أبوفرج مرشح مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، إقامة ملتقى توظيفي لتعيين وتدريب الشباب في سلسلة سوبر ماركت شهيرة يملكها، حيث تم طلب أكثر من 36 مسمى وظيفي، على أن يكون المتقدمين من أهالي دائرته الانتخابية.

وشمل الإعلان، "بنقدم لكل أهلنا بمركز الباجور فرص عمل للشباب بالاضافة إلى تقديم دورات تدريب وتأهيل لسوق العمل وشهادات تدريب لكل الشباب على مهارات البيع وخدمة العملاء والتسويق، أثناء اليوم التوظيفي، فإن الشركة تعلن عن توافر فرص عمل حقيقية"، كما أوضح الإعلان المزايا التي يحصل عليهم الموظفين.

وفي ذات السياق، أعلن أحد رجال الأعمال في لقاء انتخابي، للدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، والمرشح عن دائرة تلا والشهداء، توفير 1500 فرصة عمل للشباب في الفترة المقبلة داخل وخارج المحافظة، مؤكدًا أن تلك الوظائف ستكون مع بداية العام الجديد.

وتشهد الانتخابات في محافظة المنوفية صراعًا شرسًا بين المرشحين، خاصة في دائرة الباجور، ودائرة تلا والشهداء، ودائرة شبين الكوم، خاصة مع ترشح شخصيات قوية، ونواب حاليين، ورجال أعمال.

يتنافس 6 مرشحين حزبيين لمجلس النواب في محافظة المنوفية عن دائرة تلا والشهداء، في مواجهة 24 مستقلا، ويتنافس في الدائرة عضوان حاليان بمجلس النواب، ونجل السياسي الراحل طلعت السادات، وعدد من المهتمين بالعمل السياسي، فيما دفع أحزاب مستقبل وطن، والمحافظين، والمؤتمر، والوفد الجديد، وحماة وطن، بمرشحين في الدائرة للبحث عن فرصة للتمثيل النيابي عن الدائرة، في ظل غياب كامل للمراة بدائرة المركز.