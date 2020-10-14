بسبب لهو الأطفال.. إصابة 3 أشخاص بطلق ناري في المنوفية

استقبل المستشفي الجامعي بشبين الكوم، 3 مصابين بطلق ناري، في مشاجرة بقرية "جروان" التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم، بسبب لهو الأطفال.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، بإصابة 3 أشخاص بقرية جروان التابعة لدائرة المركز، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة الباجور، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .

وقال شهود عيان، إن مشاجرة وقعت بين الطرفين نتيجة بين لعب الأطفال في الشارع والإعتداء على بعضهم، وتطور الأمر إلى قيام "م.ص" بالإعتداء على الطرف الثاني مستخدمًا فرد خرطوش، ما نتج عنه إصابة وليد فتحي عبد الجابر ٤٥ عامًا، منشاوي فتحي عبد الجابر، ٣١ عامًا، ومحمد سعيد عبد الجابر، ٢٢ عامًا، وجرى نقلهم للمستشفى لجامعي لتلقي العلاج.