"السد العالي" مرشحا لمجلس النواب في المنوفية: معنديش برنامج انتخابي

مجرد وجود اسمه في كشوفات الناخبين بين مرشحي مجلس النواب في المنوفية، أثار جدلا واسعا، "السد العالي" المرشح المستقل عن دائرة قويسنا وبركة السبع، مدرس بالمعاش ويعمل في مجال التجارة حاليا، وحصل على منصب نقيب الفلاحيين في المنوفية.

وقال السد العالي حسن أحمد حسن، المرشح لمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مليش برنامج انتخابي بس هشكل لجنة من كل قرية لبحث مشاكلهم وهم من يحددوا البرنامج لحل المشاكل وسلبيات القرى، وعندي طموح أسيب بصمة داخل المجلس لو وفقت ونجحت في الانتخابات" .

وقال "السد العالي" في تعليقه عن حظوظه في النجاح: "أنا دايما مش ببص قدامي ولا ورايا ولا مين أحسن مني ولا أقل مني أنا رجل أعمال، ودايما بشتغل على نفسي فقط وأنا أعمل في مجال التجارة"، موضحا أنه تولى منصب نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين في المنوفية لمدة خمس سنوات وحتى الآن، كما تولى منصب أمين حزب الغد في المنوفية لمدة 3 سنوات.

وعن سبب تسميته بهذا الاسم قال "السد العالي": "والدي كان ضابط جيش وكان صديق للمشير عبدالحكيم عامر، وأنا ولدت يوم 9 يناير عام 1960 وهو تاريخ وضع حجر الأساس لبناء السد العالي، وحينها تمت تسميتي أشرف، ولكن المشير عبدالحكيم عامر طلب من والدي أن يغير اسمي إلى (السد العالي)".

"لقيت رمز السد العالي بين الرموز الانتخابية فقررت اختاره على الفور، وكان توفيق من ربنا"، هذا ما قاله المرشح، مؤكدا أن أحدا غيره في الدائرة إذا كان اختار نفس الرمز كان سيطعن عليه لوجود تعارض بين اسمه وبين الرمز الانتخابي الذي حصل عليه غيره.

وتشهد دائرة قويسنا بركة السبع مواجهة شرسة بين مرشحي مجلس النواب في محافظة المنوفية، والتي تعد من أقوى الدوائر، حيث يترشح بها 6 مرشحين عن أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، وحماة وطن، ومصر القومي، في مواجهة 25 مرشحا مستقلا في الدائرة الثانية للانتخابات بالمحافظة.