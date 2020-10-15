محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بمحطة مياه الباجور للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واقعة تزوير محضر إطلاق التيار الكهربائي لمحطة مياه الباجور إلى النيابة العامة، وكلف شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بتغيير المحول المعطل وإصلاح المحول الذي يوجد به رشح زيت، لكون الأعمال ما زالت في فترة الضمان ولسرعة الانتهاء من المشروع والاستفادة منه حفاظًا على المال العام.

وأفاد تقرير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لم تقم بعمل محضر إطلاق التيار الكهربائي، بحضور كافة الأطراف المعنية بالرغم من قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسداد كافة المبالغ المطلوبة على ذمة المقايسة التي قامت بها الشركة لتوصيل التيار الكهربائي وتركيب المحولات بالمحطة، والتي بلغت قيمتها 4 مليون و33 ألف و457 جنيهصا، فضلاً عن وجود عيوب بالمحول ترجع إلى سقوط المحول من أعلى السيارة الخاصة بشركة الكهرباء أثناء النقل من مخازن الشركة إلى المحطة والتي تعتبر مسئولية شركة الكهرباء المسند إليها الأعمال ولم يتم تسلم الجهاز التنفيذي للأعمال بالمحطة حتى تاريخه حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية 97 %.

واختبر معمل الجودة بقطاع كهرباء المنوفية المحولات بمحطة مياه الباجور، وتبين بأن المحول رقم ( 140746856) قدرة 3000 ك.ف.أ غير صالح للعمل ووجود عدم اتزان علي ملف الجهد المتوسط وانخفاض بالعزل على جميع الأوضاع، وكذلك تانك الاحتياطي فارغ من الزيت ولا يوجد لحام بريش التبريد وعدم تركيب إناء السيلكا جل مما يدل علي عدم جاهزية المحول، فضلا عن إفادة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي عن تزوير محضر إطلاق التيار الكهربائي للمحطة، مما يثير شبهة جريمة التزوير في محرر رسمي بغرض الإضرار بالمال العام.

ومن جانبه قال محافظ المنوفية، "مستمرين في مكافحة كافة أوجة الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين، مؤكدًا تطبيق القانون على الجميع دون استثناء للحفاظ علي المال العام.