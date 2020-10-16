إعدام 12 كيلو من حلوى المولد منتهية الصلاحية بأسواق شمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة، بمحافظة شمال سيناء، إعدام كمية من حلوى المولد، وتحرير 9 محاضر، إلى جانب سحب 32 عينة لتحليلها.

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم، أن ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين، وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع المقدمة للمواطنين من حلوى المولد.

ونفذت حملة الصحة، باشتراك الدكتور أشرف عبدالجواد، مدير إدارة الصحة المهنية، ومحمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذيه بشمال سيناء، ومحمود فراج، وعرفات موسى، مراقبى الأغذية بمديرية الصحة، ونبيل عيسى، مراقب أول الأغذية بإدارة العريش الصحية، وإسلام زايد، وعمر عيادة، مفتشى الأغذية بالإدارة، للوقوف على مدى مطابقة المنشآت الغذائية لإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار البيان، إلى أنه في أثناء المرور على 22 منشأة غذائية، سحبت 32 عينة للتحليل والفحص، وتحرر 6 محاضر، لمخالفة القرار رقم 97، و3 أخرى لمخالفة القرار رقم 96، وأعدم 12 كيلو جرام من الحلويات منتهية الصلاحية، قبل حلول المولد النبوي الشريف.

وأوضح بيان الديرية، أنه جرى التشديد على العاملين في مجال تصنيع وتعبئة وتغليف الحلوى، باتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وممارسات التصنيع الجيد.