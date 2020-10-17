بقرار من الرئيس السيسي.. تعيين محمود مسلم نائبا بمجلس الشيوخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس شبكة قنوات DMC، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.

يأتي اختيار الكاتب الصحفي محمود مسلم ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 25 عاما من كتابات ومواقف لم يحِد عنها، وتخصصه في شؤون الصحافة البرلمانية منذ أن كان محررا برلمانيا، ويشغل مسلم حاليا منصب رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربي، فضلا عن تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وشغله منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة منذ انطلاقه وحتى 2011.

وبدأ "مسلم" رحلته المهنية في الصحافة محرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم، وحصل على دبلوم الدراسات البرلمانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الماجستير في الصحافة البرلمانية، وشارك عام 2004 في تأسيس صحيفة المصري اليوم، أول جريدة يومية مستقلة في مصر، وأسس فيها أيضا القسم السياسي، وتدرج بالمناصب الصحفية داخل الجريدة حتى وصل لمنصب مدير تحرير، وفي عام 2012 بدأ تجربة جديدة في تأسيس جريدة الوطن، وعمل مديرا للتحرير بها، ثم عاد إلى "المصري اليوم" رئيسا للتحرير في بداية عام 2015 ليرسو منذ 2015 وحتى الآن في "الوطن" رئيسا للتحرير.

وحوَّل "مسلم" مقاله الثابت في الصحف التي عمل بها "منتهى السياسة" إلى برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسه، على قناة المحور لمدة ثلاث سنوات من 2007 وحتى 2010، لينتقل بعدها إلى قناة "الحياة" ليقدم برنامج "مصر تقرر" حتى 2012.

وحصد الكاتب الصحفي محمود مسلم العديد من الجوائز الصحفية محليا وعربيا، من أهمها جائزة نقابة الصحفيين لأفضل عمود صحفي عام 2008 عن مقال "بيعلِّموا على بعض" والذي تناول فيه الفساد الخاص بالنظام في حقبة ما قبل 2011 كما حصل على شهادة تقدير من مؤسسة الصحافة العربية "جائزة دبي" عام 2010 وهي من أهم الجوائز الصحفية في الوطن العربي عن حواره مع "مصطفى الفقي" ضمن سلسلة حوارات عن "مستقبل الحكم في مصر"، وفي عام 2009 حصل على شهادة تقدير من نقابة الصحفيين لأفضل تغطية محلية بانفراده نشر عقد "مدينتي" بين وزارة الإسكان وشركة طلعت مصطفى.

ويُعَد "مسلم" عضوا بارزا في اللجان الخاصة بتقييم مشروعات طلبة كليات الإعلام وقسم الصحافة منذ عام 2009 وحتى الآن في عدد من الجامعات المصرية الأهلية والخاصة مثل كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية الآداب قسم صحافة جامعة حلوان والمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق وكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأجرى الكاتب الصحفي محمود مسلم الكشف الطبي، هو وعدد من الذين شملتهم قائمة التعيين، والتي تتميز بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم: الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز، كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى، وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.