بقرار من الرئيس السيسي.. تعيين محمود مسلم نائبا بمجلس الشيوخ

بقرار من الرئيس السيسي.. تعيين محمود مسلم نائبا بمجلس الشيوخ
كتب:
إمام أحمد
05:01 م | السبت 17 أكتوبر 2020
محمود مسلم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس شبكة قنوات DMC، نائبا بمجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس، والتي نص عليها الدستور.
يأتي اختيار الكاتب الصحفي محمود مسلم ضمن فئة الكتاب والشخصيات العامة، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 25 عاما من كتابات ومواقف لم يحِد عنها، وتخصصه في شؤون الصحافة البرلمانية منذ أن كان محررا برلمانيا، ويشغل مسلم حاليا منصب رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربي، فضلا عن تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وشغله منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة منذ انطلاقه وحتى 2011.
وبدأ "مسلم" رحلته المهنية في الصحافة محرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم، وحصل على دبلوم الدراسات البرلمانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الماجستير في الصحافة البرلمانية، وشارك عام 2004 في تأسيس صحيفة المصري اليوم، أول جريدة يومية مستقلة في مصر، وأسس فيها أيضا القسم السياسي، وتدرج بالمناصب الصحفية داخل الجريدة حتى وصل لمنصب مدير تحرير، وفي عام 2012 بدأ تجربة جديدة في تأسيس جريدة الوطن، وعمل مديرا للتحرير بها، ثم عاد إلى "المصري اليوم" رئيسا للتحرير في بداية عام 2015 ليرسو منذ 2015 وحتى الآن في "الوطن" رئيسا للتحرير.
وحوَّل "مسلم" مقاله الثابت في الصحف التي عمل بها "منتهى السياسة" إلى برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسه، على قناة المحور لمدة ثلاث سنوات من 2007 وحتى 2010، لينتقل بعدها إلى قناة "الحياة" ليقدم برنامج "مصر تقرر" حتى 2012.
وحصد الكاتب الصحفي محمود مسلم العديد من الجوائز الصحفية محليا وعربيا، من أهمها جائزة نقابة الصحفيين لأفضل عمود صحفي عام 2008 عن مقال "بيعلِّموا على بعض" والذي تناول فيه الفساد الخاص بالنظام في حقبة ما قبل 2011 كما حصل على شهادة تقدير من مؤسسة الصحافة العربية "جائزة دبي" عام 2010 وهي من أهم الجوائز الصحفية في الوطن العربي عن حواره مع "مصطفى الفقي" ضمن سلسلة حوارات عن "مستقبل الحكم في مصر"، وفي عام 2009 حصل على شهادة تقدير من نقابة الصحفيين لأفضل تغطية محلية بانفراده نشر عقد "مدينتي" بين وزارة الإسكان وشركة طلعت مصطفى.
ويُعَد "مسلم" عضوا بارزا في اللجان الخاصة بتقييم مشروعات طلبة كليات الإعلام وقسم الصحافة منذ عام 2009 وحتى الآن في عدد من الجامعات المصرية الأهلية والخاصة مثل كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية الآداب قسم صحافة جامعة حلوان والمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق وكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأجرى الكاتب الصحفي محمود مسلم الكشف الطبي، هو وعدد من الذين شملتهم قائمة التعيين، والتي تتميز بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، أبرزهم: الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، والناقد الرياضي إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي بـ"الوطن"، والدكتور محمد صلاح البدري، أحد كتاب "الوطن"، والكاتب الصحفي والإعلامي، مصطفى شردي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.
وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز، كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى، وينطلق قطار مجلس الشيوخ في أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعي الأول الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائه المنتخبين والمعينين، والبالغ عددهم 300 عضو.