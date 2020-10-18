محمود مسلم: رؤية مصر في الحلول السلمية لأزمات دول المنطقة عميقة ورائدة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر في عام 2013 بعد ما قامت بثورة 30 يونيو كانت في عزلة دولية، فالأركان الرئيسية في العالم كانت تُحارب هذه الثورة، وبالتالي كانت تُحارب مصر، وكانت تتعاطف مع الفصيل الخائن الإرهابي ألا وهو فصيل جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت دول العالم تفتح قنوات اتصال مع هذه الجماعة بشكل كبير طوال الوقت.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن مصر الآن منفتحة على كافة دول العالم، ولديها علاقات قوية مع كل الدول، فمصر أصبحت رقما مهما في السياسة الدولية وخاصة في الدور الإقليمي، فلا يعتقد أن هناك قضية إقليمية تُطرح على طاولة في أي اجتماع إلا وتكون مصر شريكا أساسيا ورئيسيا فيها.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه بالنظر إلى تطور الخطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي في الأمم المتحدة، على مدى حكمه، سنجد أن خطابه في عاميي 2014 و2015 كان يتحدث عن مصر ويدافع عن مصر والدولة المصرية، بينما حديثة من 2016 لـ 2020 كان يتحدث عن قضايا المنطقة وقضايا العالم، والقضايا النوعية مثل قضية السد الإثيوبي، حيث انتقل من مجرد الدفاع عن مصر إلى مرحلة التشابك والتفاعل مع قضايا المنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي تحدث عن قضايا المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو قضية ليبيا وغيرها أو قضية سوريا، مصر كانت طول الوقت صائبة في وجه نظرها، فمحللون سعوديون تحدثوا عن ضرورة الحل العسكري في سوريا وكانوا يلومون مصر كونها لم تحاول أن تصدر خطابا للحل العسكري، فمصر تتحدث عن الحل السياسي في سوريا، الآن أصبحت دول الخليج وأمريكا تتحدث عن الحل السياسي في اليمن وليبيا وسوريا، رؤية مصر كانت أكثر عمقا ورائدة وأكثر حفاظ على الشعوب ومصالحها.