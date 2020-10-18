محمود مسلم: تطوير الطرق وإنشاء الكباري ليس مقصورا على الأماكن الراقية فقط

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهدًا كبيرًا في القضاء على العشوائيات، وله تصريح بأن مصر ستكون مختلفة في منتصف 2020 وسيتم الانتهاء من القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2020، مؤكدًا أن هناك ثلاثة مجالات أو أربعة بارزة جدًا بالإنجازات مثل قطاع النقل، حيث تم الإنفاق على هذا القطاع حوالي تريليون جنيه، وهذا رقم كبير.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، على شاشة "القاهرة والناس 2"، أن تطوير قطاع النقل يشمل المترو والقطار الكهربائي الذي يتم العمل فيه، وكذلك الطرق والأنفاق، فهناك طفرة في الطرق وإنشاء الكباري فوق ما أحد يتخيل، "الناس اللي اتحبست في البيت بسبب فيروس كورونا المستجد خرجت بعد شهرين معرفوش الطريق من التطوير".

وأوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن تطوير الطرق وإنشاء الكباري ليس مقصورا على الأماكن الراقية فقط، فالبعض ادعى أنه يتم تطوير مدينة نصر بالكباري كونها قريبة من قصر الاتحادية والأماكن الهامة، ولكننا رأينا تطوير للطرق في عين شمس والمطرية ومسطرد وكذلك مصر القديمة، والمريوطية، "مفيش محافظة في مصر إلا وهتلاقي فيها تطوير في شوارعها الرئيسية أو الفرعية سواء كباري أو أنفاق أو إعادة رصف".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجال الثاني الذي يبرز بشكل كبير في الانجازات هو المجال الكهربائي حيث إن الدولة أنفقت ما يقرب من تريليون جنيه في هذا القطاع، والمجال الثالث هو مجال البترول، موضحًا أن الأموال التي تم التطوير بها ورفع كفاءة كل القطاعات جاءت عندما تم تحرير ميزانية الدولة من أعباء كثيرة، واسترداد أموال الناهبين والفاسدين، واستعادة ثروة مصر.

وأكد الكاتب الصحفي، أن البعض يتحدث عن ارتفاع أسعار الشقق السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معلقًا على ذلك: "أما الدولة بتبيع غالي وتكلف غالي بترجع بالإيجاب على ميزانية الدولة في هيئة خدمات وهيئة صحة وتعليم وبناء، والمواطن الفقير مستفيد زي مشروع الأسمرات وزي غيط العنب".