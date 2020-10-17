الليلة.. محمود مسلم ضيف "النبض الأمريكي" على "القاهرة والناس"

يّحل الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، ضيفًا في برنامج "النبض الأمريكي"، مع الإعلامي الدكتور مايكل مورجان، في لقاء حصري على شاشة "القاهرة والناس"، في الساعة الثانية والنصف صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة.

وتناول "مسلم"، خلال اللقاء دور الإعلام في التصدي للشائعات والافتراءات على الداخل المصري، مشيرا إلى أن مصر تصدت للعديد من الشائعات في الآونة الأخيرة، وكان دور الإعلام هاما جدًا في التصدي لها.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تشهد نهضة كبيرة في عدة مجالات، منها شبكة الطرق ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها من المشروعات القومية، كما تطرق الحديث لدور مصر والدبلوماسية المصرية، في التعامل مع الملف الخارجي.

يُذاع اللقاء الليلة، عبر شاشات "القاهرة والناس"، في برنامج النبض الأمريكي، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور مايكل مورجان الساعة 2:30 صباحا بتوقيت القاهرة فجر يوم الأحد، والثامنة والنصف بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والخامسة والنصف بتوقيت الساحل الغربي.