"تجارية الإسكندرية": الجبن الرومي يحوي دهون طبيعية لا تؤثر على القلب

قال المهندس عمرو داود، نائب رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن "الجبن الرومي منتج وطني موروث عبر الأجيال، وهو منتج تقليدي تتميز به مصر"، مؤكدا أن مهنة صناعة الجبن التقليدي، تعتبر داعمة بصورة مباشرة للاقتصاد القومي؛ إذ يعمل بها ملايين الأيدي العاملة، وتدعم الفلاح المصري مباشرة، بحجم استتثمار وتداول يصل إلى مليارات الجنيهات.

وأوضح "داود"، أن الجبن الرومي لا يحتوي على الزيوت المهدرجة، مشيرا إلى أنه يصنع من حليب طبيعي بقري وجاموسي، طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

ونوه المهندس عمرو داود، إلى أن المواصفات القياسية رقم 4/1007 للجبن الجاف (الرومي)، نصت على ضرورة تصنيعه من الحليب الطبيعي، وعدم احتواءه إلا على دهن الحليب (الدهن الحيواني الطبيعي)، وأي منتج خلاف ذلك يكون غش تجاري ويجرم قانونا.

وأضاف نائب رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن الجبن الرومي، يصنع فقط من الحليب الطبيعي، ويحتاج إلى حرارة عالية أثناء التسوية في أحواض التصنيع"، مشيرا إلى أنه يكتسب الطعم المميز نتيجة التسوية لمدة ثلاث أشهر، على أرفف خشبية.

وأوضح "داود"، أن "قرص الجبن الرومي يزن حوالي 14 كجم عند بداية التسوية، ثم يعتق داخل ثلاجات التخزين لمدة طويلة قد تصل إلى سنة أو أكثر، ويخرج حوالي 12 كجم جاهز للاستهلاك، وخلال عملية التسوية (التعتيق) الطويلة، يمر قرص الجبن بتغيرات كثيرة، تندرج تحت ما يسمي بالكمياء الحيوية لمنتجات الألبان، وهو ما يكسبه الطعم المميز".

وأشار المهندس عمرو، إلى أن هذا ما يتم في جميع دول العالم، التي تنتج جبن مقارب للجبن الرومي، وأشهرها "البرميزان" الإيطالي، مؤكدا أن ظهور الفطر الخارجي أثناء التسوية (التمليح) أمر طبيعي ومقبول ومتعارف عليه عالميا.

وأكد "داود" أن الجبن الرومي لا يعتبر مصدرا للدهون المشبعة، مشيرا إلى أنه ينتج من الحليب الطبيعي، وكل 10 كجم حليب تنتج 1كجم جبن رومي تقريبا، ويحتوي الكيلو على 40-35% رطوبة، و65 -60% مواد مغذية.

وأشار نائب رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إلى أنه وفقا للمراجع العلمية الأجنبية، أثبت أن الجبن الرومي مصدر طبيعي للطاقة والبروتين والكالسيوم وفيتامين A,B2,B12 والمغنسيوم والزنك و الدهون المشبعة الحيوانية، ولم يثبت علميا بشكل قاطع ضرر الدهون الطبيعية من منتجات الألبان، على صحة القلب أو السكتات الدماغية، بل على عكس ذلك معظم الأبحاث الحديثة أثبتت فوائد صحية لدهون منتجات الألبان الطبيعية، عند تناول الكميات الصحية.

ولفت "داود" إلى أنه ينصح عالميا بالالتزام بالنسب الصحية لتناول الجبن الجاف، وهي 1.5 OZ، أي 42.5 جرام/ اليوم، في نظام غذائي يعتمد على 2000 كالوري في اليوم، مشيرا إلى أن نسبة الكالسيوم في 40 جرام جبن -شريحة جبن رومي- تعادل كوب حليب 305 جرامات تقريبا.

وأوضح المهندس عمرو، أن معظم الأبحاث الحديثة، كشفت أن تناول الكميات الصحية من الجبن، لا يزيد بل يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفي المقابل كشف باحثون في جامعة كوبنهاجن الدنماركية، أن الحليب الطبيعي كامل الدسم يعزز مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة HDL، وهو الكوليسترول الجيد في مجري الدم، ولم يختلف مستوي البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، أو الكولسترول السيئ لدى المشاركين في الدراسة، عند تناول الحليب كامل الدسم.

ونوه المهندس عمرو داود،إلى أن الدراسة أثبتت أن الألبان كاملة الدسم منخفضة المخاطر مفيدة لمرضي السكري، وتناول الحليب كامل الدسم بكميات معتدلة، يكون أفضل كنظام غذائي صحي.