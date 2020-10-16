وزير الأوقاف: افتتاح 3600 مسجد في 6 سنوات

قال الدكتور محمد مختارجمعة، وزير الأوقاف، إنه خلال الستة أعوام الماضية، افتتح في مصر 3600 مسجد، مؤكدا أنه خلال شهرين فقط، افتتح 383 مسجدا، وينفق سنويا 100 مليون جنيه علي فرش المساجد.

وعقد "جمعة"، اجتماعا مع أئمة وشيوخ مديرية أوقاف السويس بديوان عام محافظة السويس، بحضور المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر.

وأكد وزير الأوقاف، خلال اللقاء، أن الدولة تسعى لتحسين الظروف المعيشية للأئمة، وشمل ذلك زيادة المرتبات، والتخصصات المالية وصرف زي مجرد لهم، وفتح أبواب التقدم للدراسات العليا، مشيرا إلى أنه أُعلن عن ألف منحة مجانية للماجستير، لتحسين الوضع العلمي للأئمة.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تنفذ دورات تدريبية للأئمة، وتطبع كتيبات دينية، توزع علي المكتبات العامة ومراكز الشباب الرياضية، تشجيعا للبحث العلمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

ونوه وزير الأوقاف، إلي أن الدولة تبني المساجد، وتفتتح شهريا، متابعا: "نحن اليوم نفتتح 5 مساجد بمحافظة السويس، وتم بناء وافتتاح 3600 مسجد، خلال 6 سنوات، وتقوم الوزارة بفرش وتجهيز المساجد بمبلغ 100 مليون جنيه".

حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والشيخ ماجد راضي، مدير عام الأوقاف وأئمة محافظة السويس.